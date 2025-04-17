На Уолл-стрит снова наблюдается повышенная волатильность. Федеральная резервная система США предупредила: торговая напряженность может негативно отразиться на занятости и инфляции в стране. На этом фоне цена золота бьет рекорды, а рынки Азиатско-Тихоокеанского региона отреагировали на сигналы из-за океана ростом.

Как рынки разных регионов реагировали на американскую риторику в течение последних двух недель, индексы показали худшую динамику, и кто потерял больше всего от тарифной войны Дональда Трампа — выясняла LIGA.net.