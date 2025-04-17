Торговая война. Кто больше всего теряет от тарифной политики Трампа
Назарий Присяжнюк
Редактор по работе с данными
Александр Бердинских
Заместитель руководителя деловой редакции, корреспондент раздела "Бизнес"
На Уолл-стрит снова наблюдается повышенная волатильность. Федеральная резервная система США предупредила: торговая напряженность может негативно отразиться на занятости и инфляции в стране. На этом фоне цена золота бьет рекорды, а рынки Азиатско-Тихоокеанского региона отреагировали на сигналы из-за океана ростом.
Как рынки разных регионов реагировали на американскую риторику в течение последних двух недель, индексы показали худшую динамику, и кто потерял больше всего от тарифной войны Дональда Трампа — выясняла LIGA.net.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку