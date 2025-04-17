Торговельна війна. Хто найбільше втрачає від тарифної політики Трампа
Назарій Присяжнюк
Редактор по роботі з даними
Олександр Бердинських
Заступник керівника ділової редакції, кореспондент розділу "Бізнес"
На Волл-стріт знову спостерігається підвищена волатильність. Федеральна резервна система США попередила: торговельна напруженість може негативно вплинути на зайнятість та інфляцію в країні. На цьому тлі ціна на золото б'є рекорди, а ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону відреагували на сигнали з-за океану зростанням.
Як ринки різних регіонів реагували на американську риторику протягом останніх двох тижнів, які індекси показали найгіршу динаміку і хто втратив найбільше від тарифної війни Дональда Трампа — з’ясовувала LIGA.net.
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