На Волл-стріт знову спостерігається підвищена волатильність. Федеральна резервна система США попередила: торговельна напруженість може негативно вплинути на зайнятість та інфляцію в країні. На цьому тлі ціна на золото б'є рекорди, а ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону відреагували на сигнали з-за океану зростанням.

Як ринки різних регіонів реагували на американську риторику протягом останніх двох тижнів, які індекси показали найгіршу динаміку і хто втратив найбільше від тарифної війни Дональда Трампа — з’ясовувала LIGA.net.