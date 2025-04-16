Золото і далі б’є рекорди через загострення торговельної війни: скільки коштує

У середу вартість золота побила новий рекорд, встановлений лише два дні тому

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Золото подорожчало до нового історичного максимуму на тлі посилення напруження у глобальній торгівлі. Вартість дорогоцінного металу досягнула $3300 за тройську унцію, свідчать дані COMEX.

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За даними Bloomberg, з початку року вартість золота зросла більше ніж на 20% — через побоювання глобальної рецесії, пов’язані з ескалацією торговельних конфліктів, особливо між США та Китаєм.

На тлі зростання попиту на золото з боку центральних банків та інвесторів у ETF (біржові фонди) банки зберігають оптимізм. Зокрема, Goldman Sachs прогнозує, що до середини 2026 року ціна золота може сягнути $4000 за унцію.

Аналітик з Galaxy Futures Лучен Ван зазначив: "Протистояння між великими країнами триватиме, а золото залишатиметься привабливим як надійний актив".

Крім того, трейдери очікують щонайменше три зниження ставки ФРС США цього року, що теж підтримує інтерес до дорогоцінних металів.

Срібло також додало в ціні, а паладій і платина трохи просіли.