Золото і далі б’є рекорди через загострення торговельної війни: скільки коштує
Золото подорожчало до нового історичного максимуму на тлі посилення напруження у глобальній торгівлі. Вартість дорогоцінного металу досягнула $3300 за тройську унцію, свідчать дані COMEX.
За даними Bloomberg, з початку року вартість золота зросла більше ніж на 20% — через побоювання глобальної рецесії, пов’язані з ескалацією торговельних конфліктів, особливо між США та Китаєм.
На тлі зростання попиту на золото з боку центральних банків та інвесторів у ETF (біржові фонди) банки зберігають оптимізм. Зокрема, Goldman Sachs прогнозує, що до середини 2026 року ціна золота може сягнути $4000 за унцію.
Аналітик з Galaxy Futures Лучен Ван зазначив: "Протистояння між великими країнами триватиме, а золото залишатиметься привабливим як надійний актив".
Крім того, трейдери очікують щонайменше три зниження ставки ФРС США цього року, що теж підтримує інтерес до дорогоцінних металів.
Срібло також додало в ціні, а паладій і платина трохи просіли.
- Трамп напередодні закликав Китай поновити переговори, після того як Пекін наказав авіакомпаніям призупинити закупівлі літаків Boeing. Також адміністрація США почала розслідування щодо імпорту чипів і фармацевтики. До цього вже діяли митні обмеження на сталь, алюміній, автомобілі та запчастини.