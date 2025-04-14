Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до $3700 через ризики рецесії

Goldman Sachs прогнозує нові рекорди для золота через торговельну війну між США та Китаєм

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Одна з найбільших інвестиційних компаній у світі Goldman Sachs підвищила прогноз ціни на золото з $3300 до $3700 за унцію на кінець 2025 року на тлі ескалації торговельної війни між США та Китаєм. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що причиною підвищення прогнозу втретє за рік є сильніший, ніж очікувалося, попит з боку центральних банків і більший приплив коштів у біржові фонди через ризики рецесії.

"Якщо рецесія відбудеться, приплив грошей з ETF може ще більше прискоритися і підняти ціни на золото до $3880 за тройську унцію до кінця року", – зазначають у Goldman Sachs.

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"Тим не менш, якщо зростання виявиться несподіваним на тлі зниження політичної невизначеності, потоки ETF, найімовірніше, повернуться до наших прогнозів, заснованих на ставках, і ціни на кінець року наблизяться до $3550 за тройську унцію", – додали у компанії.

Водночас у Goldman Sachs попередили, що у разі надзвичайного ризику золото може сягнути $4500 за унцію до кінця 2025 року, пише Investing.com.

Спотові ціни на золото у понеділок, 14 квітня, досягли чергового рекордного максимуму на рівні $3 245,42 за унцію, але їм не вистачало чіткого напрямку, оскільки ринок був занурений в історію з тарифами.