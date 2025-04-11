Золото знову оновило рекордний максимум, а долар знецінюється через політику Трампа

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Світові фондові ринки впали, долар просів до десятирічного мінімуму стосовно швейцарського франка, а золото оновило рекордний максимум і перевищило $3200 за унцію через торговельну політику президента США Дональда Трампа. Про це пише Reuters.

Спотове золото подорожчало на 1,3% — до $3216,48 за унцію. На початку торгової сесії цей дорогоцінний метал зріс на понад 5% за тиждень і перевищив історичний пік у $3219,73.

Ф'ючерси на американське золото зросли на 1,9% — до $3236.

Зростанню ціни на золото цього року сприяли:

попит з боку центральних банків;

очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою;

геополітична нестабільність на Близькому Сході та в Європі;

збільшення притоку грошей у біржові фонди.

Розпродаж казначейських облігацій США прискорився під час азійських торгів: дохідність 10-річних облігацій зросла до 4,45%, збільшившись за тиждень приблизно на 45 базисних пунктів, що є найбільшим зростанням з 2001 року.

Такий бурхливий розпродаж, що нагадує "гонитву за готівкою" часів пандемії COVID, відродив побоювання щодо нестабільності на найбільшому у світі ринку облігацій.

Прибутковість тридцятирічних облігацій зросла до 4,90%, що є найбільшим тижневим стрибком принаймні з 1982 року.

Долар у п'ятницю, 11 квітня, впав до десятирічного мінімуму стосовно до швейцарського франка і до шестимісячного мінімуму щодо єни. Євро подорожчав на 1,7% — до $1,13855 – рівня, який востаннє спостерігався у лютому 2022 року.

Індекс долара, який вимірює курс долара стосовно шести інших валют, опустився нижче 100 вперше з липня 2023 року.

Основні фондові індекси також впали після того, як президент США Дональд Трамп підвищив тарифи на китайський імпорт до 145%, але зробив 90-денну паузу в раніше оголошених тарифах для десятків країн.

Спотове срібло подешевшало на 0,2% — до $31,13 за унцію, а платина впала на 0,4% — до $934,20. Паладій подорожчав на 0,7% — до $914,70.

Ціни на нафту знизилися у п'ятницю, другий тиждень поспіль перебуваючи в мінусі через побоювання щодо тривалої торговельної війни між США і Китаєм.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 0,5%, а ф'ючерси на нафту марки Brent – на 0,6%.