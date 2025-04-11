Доллар на десятилетнем минимуме, золото превысило $3200 – мир реагирует на тарифы Трампа
Мировые фондовые рынки упали, доллар просел до десятилетнего минимума по отношению к швейцарскому франку, а золото обновило рекордный максимум и превысило $3 200 за унцию из-за торговой политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.
Спотовое золото подорожало на 1,3% до $3 216,48 за унцию. В начале торговой сессии этот драгоценный металл вырос более чем на 5% за неделю и превысил исторический пик в $3 219,73.
Фьючерсы на американское золото выросли на 1,9% до $3236.
Росту цены на золото в этом году способствовали:
- спрос со стороны центральных банков;
- ожидание понижения процентных ставок Федеральной резервной системой;
- геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и Европе;
- увеличение притока денег в биржевые фонды
Распродажа казначейских облигаций США ускорилась во время азиатских торгов: доходность 10-летних облигаций выросла до 4,45%, увеличившись за неделю примерно на 45 базисных пунктов, что является наибольшим ростом с 2001 года.
Такая бурная распродажа, напоминающая "гонку за наличными" времен пандемии COVID, возродила опасения по поводу нестабильности на крупнейшем в мире рынке облигаций.
Доходность тридцатилетних облигаций выросла до 4,90%, что является самым недельным скачком по крайней мере с 1982 года.
Доллар в пятницу, 11 апреля, упал до десятилетнего минимума по отношению к швейцарскому франку и к шестимесячному минимуму по отношению к иене. Евро подорожал на 1,7% до $1,13855 – уровня, который последний раз наблюдался в феврале 2022 года.
Индекс доллара, измеряющий курс доллара по отношению к шести другим валютам, опустился ниже 100 впервые с июля 2023 года.
Основные фондовые индексы также упали после того, как президент США Дональд Трамп повысил тарифы на китайский импорт до 145%, но совершил 90-дневную паузу в ранее объявленных тарифах для десятков стран.
Спотовое серебро подешевело на 0,2% до $31,13 за унцию, а платина упала на 0,4% до $934,20. Палладий подорожал на 0,7% до $914,70.
Цены на нефть снизились в пятницу, вторую неделю подряд находясь в минусе из-за опасений относительно продолжительной торговой войны между США и Китаем.
Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 0,5%, а фьючерсы на нефть марки Brent – на 0,6%.
- 2 апреля Трамп ввел высокие пошлины на иностранные товары практически из всех стран мира, хотя России в списке нет .
- Это привело к тому, что фондовый рынок США в течение 3-4 апреля потерял около $6,6 трлн. Это стало величайшим двухдневным обвалом в его истории.
- 8 апреля Бессент заявил, что около 70 стран мира обратились в США для переговоров о новых пошлинах. А Трамп заявил, что страны звонят по телефону ему и "целуют в задницу", чтобы заключить торговое соглашение.