Доллар на десятилетнем минимуме, золото превысило $3200 – мир реагирует на тарифы Трампа

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Мировые фондовые рынки упали, доллар просел до десятилетнего минимума по отношению к швейцарскому франку, а золото обновило рекордный максимум и превысило $3 200 за унцию из-за торговой политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

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Спотовое золото подорожало на 1,3% до $3 216,48 за унцию. В начале торговой сессии этот драгоценный металл вырос более чем на 5% за неделю и превысил исторический пик в $3 219,73.

Фьючерсы на американское золото выросли на 1,9% до $3236.

Росту цены на золото в этом году способствовали:

спрос со стороны центральных банков;

ожидание понижения процентных ставок Федеральной резервной системой;

геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и Европе;

увеличение притока денег в биржевые фонды

Распродажа казначейских облигаций США ускорилась во время азиатских торгов: доходность 10-летних облигаций выросла до 4,45%, увеличившись за неделю примерно на 45 базисных пунктов, что является наибольшим ростом с 2001 года.

Такая бурная распродажа, напоминающая "гонку за наличными" времен пандемии COVID, возродила опасения по поводу нестабильности на крупнейшем в мире рынке облигаций.

Доходность тридцатилетних облигаций выросла до 4,90%, что является самым недельным скачком по крайней мере с 1982 года.

Доллар в пятницу, 11 апреля, упал до десятилетнего минимума по отношению к швейцарскому франку и к шестимесячному минимуму по отношению к иене. Евро подорожал на 1,7% до $1,13855 – уровня, который последний раз наблюдался в феврале 2022 года.

Индекс доллара, измеряющий курс доллара по отношению к шести другим валютам, опустился ниже 100 впервые с июля 2023 года.

Основные фондовые индексы также упали после того, как президент США Дональд Трамп повысил тарифы на китайский импорт до 145%, но совершил 90-дневную паузу в ранее объявленных тарифах для десятков стран.

Спотовое серебро подешевело на 0,2% до $31,13 за унцию, а платина упала на 0,4% до $934,20. Палладий подорожал на 0,7% до $914,70.

Цены на нефть снизились в пятницу, вторую неделю подряд находясь в минусе из-за опасений относительно продолжительной торговой войны между США и Китаем.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 0,5%, а фьючерсы на нефть марки Brent – на 0,6%.