Фондовый рынок США за два дня потерял $6,6 трлн. Самый большой обвал в истории

Фото: EPA / JUSTIN LANE

Фондовый рынок США в течение 3-4 апреля потерял около $6,6 триллиона, что стало самым большим двухдневным обвалом в его истории. Всего с начала второй президентской каденции Дональда Трампа в январе 2025 года потери составили около $11,1 триллиона, пишет MarketWatch.

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Причиной падения стало объявлениеТрампом масштабных глобальных тарифов и зеркальные пошлины против США, введенные Китаем.

Источник: CNN

Инвесторы опасаются, что эскалация торговой войны может погрузить экономику США и мировую экономику в рецессию. Аналитики JPMorgan считают, что вероятность такого сценария – 60%.

Только в течение пятницы индекс Доу-Джонса упал на 5,5%, более широкий индекс S&P 500 – на 5,97%, индекс Nasdaq Composite – на 5,82%.

"Рынки на самом деле, может быть, еще недостаточно отреагировали, особенно если эти тарифы окажутся окончательными, учитывая потенциальные побочные эффекты для глобального потребления и торговли. Тарифы внесли уровень неопределенности и волатильности, которого мы не видели с первых дней пандемии", — цитирует CNN Метта Бардетта, руководителя отдела.

Распродавая акции, инвесторы вкладывают деньги в традиционные "безопасные" активы, такие как государственные облигации (их доходность впервые с октября упала ниже 4%) и золото (цены в пятницу установили очередной рекорд более $3130 за тройскую унцию).

Помимо акций падают цены на сырье, в том числе нефть. Американская нефть WTI, упавшая в четверг почти на 7%, обвалилась в пятницу еще на 7,4% до $61,99 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent, мировой стандарт, упали на 6,5%. И WTI, и Brent достигли самого низкого уровня с 2021 года.