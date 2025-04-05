Фондовий ринок США за два дні втратив $6,6 трлн. Найбільший обвал в історії

Фото: EPA / JUSTIN LANE

Фондовий ринок США протягом 3-4 квітня втратив близько $6,6 трильйона, що стало найбільшим дводенним обвалом в його історії. Загалом з початку другої президентської каденції Дональда Трампа у січні 2025 року втрати сягнули близько $11,1 трильйона, пише MarketWatch.

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Причиною падіння стало оголошення Трампом масштабних глобальних тарифів і дзеркальні мита проти США, запроваджені Китаєм.

Джерело: CNN

Інвестори побоюються, що ескалація торгової війни може занурити економіку США та світову економіку в рецесію. Аналітики JPMorgan вважають, що ймовірність такого сценарію – 60%.

Лише протягом п'ятниці індекс Доу-Джонса впав на 5,5%, ширший індекс S&P 500 – на 5,97%, індекс Nasdaq Composite – на 5,82%.

"Ринки насправді, може, ще недостатньо відреагували, особливо якщо ці тарифи виявляться остаточними, враховуючи потенційні побічні ефекти для глобального споживання та торгівлі. Тарифи внесли рівень невизначеності та волатильності, якого ми не бачили з перших днів пандемії", – цитує CNN Метта Бардетта, керівника відділу акцій Thornburg Investment Management.

Розпродаючи акції, інвестори вкладають гроші в традиційні "безпечні" активи, такі як державні облігації (їхня дохідність вперше з жовтня впала нижче 4%) і золото (ціни в п'ятницю встановили черговий рекорд понад $3130 за тройську унцію).

Крім акцій, падають ціни на сировину, зокрема нафту. Американська нафта WTI, яка в четвер впала майже на 7%, обвалилася у п'ятницю ще на 7,4% до $61,99 за барель. Ф'ючерси на нафту Brent, світовий еталон, впали на 6,5%. І WTI, і Brent досягли найнижчого рівня з 2021 року.