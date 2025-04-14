Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото до $3700 из-за рисков рецессии

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Одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире Goldman Sachs повысила прогноз цены на золото с $3300 до $3700 за унцию к концу 2025 года на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что причина повышения прогноза в третий раз за год сильнее, чем ожидалось, – спрос со стороны центральных банков и больший приток средств в биржевые фонды из-за рисков рецессии.

"Если рецессия произойдет, приток денег из ETF может еще больше ускориться и поднять цены на золото до $3880 за тройскую унцию до конца года", – отмечают в Goldman Sachs.

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"Тем не менее, если рост окажется неожиданным на фоне снижения политической неопределенности, потоки ETF, скорее всего, вернутся к нашим прогнозам, основанным на ставках, и цены на конец года приблизятся к $3550 за тройскую унцию", – добавили в компании.

В то же время Goldman Sachs предупредили, что в случае чрезвычайного риска золото может достичь $4500 за унцию до конца 2025 года, пишет Investing.com.

Спотовые цены на золото в понедельник, 14 апреля, достигли очередного рекордного максимума на уровне $3245,42 за унцию, но им не хватало четкого направления, поскольку рынок был погружен в историю с тарифами.