Золото и дальше бьет рекорды из-за обострения торговой войны: сколько стоит

В среду стоимость золота побила новый рекорд, установленный всего два дня назад

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Золото подорожало до нового исторического максимума на фоне усиливающегося напряжения в глобальной торговле. Стоимость драгметалла достигла $3300 за тройскую унцию, свидетельствуют данные COMEX.

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По данным Bloomberg, с начала года стоимость золота выросла более чем на 20% — из-за опасений глобальной рецессии, связанных с эскалацией торговых конфликтов, особенно между США и Китаем.

На фоне роста спроса на золото со стороны центральных банков и инвесторов в ETF (биржевые фонды) банки сохраняют оптимизм. В частности, Goldman Sachs прогнозирует, что к середине 2026 года цена золота может составить $4000 за унцию.

Аналитик из Galaxy Futures Лучен Ван отметил: "Противостояние между крупными странами продолжится, а золото будет привлекательным как надежный актив".

Кроме того, трейдеры ожидают не менее трех снижений ставки ФРС США в этом году, что тоже поддерживает интерес к драгоценным металлам.

Серебро также прибавило в цене, а палладий и платина немного просели.