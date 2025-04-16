Золото и дальше бьет рекорды из-за обострения торговой войны: сколько стоит
Золото подорожало до нового исторического максимума на фоне усиливающегося напряжения в глобальной торговле. Стоимость драгметалла достигла $3300 за тройскую унцию, свидетельствуют данные COMEX.
По данным Bloomberg, с начала года стоимость золота выросла более чем на 20% — из-за опасений глобальной рецессии, связанных с эскалацией торговых конфликтов, особенно между США и Китаем.
На фоне роста спроса на золото со стороны центральных банков и инвесторов в ETF (биржевые фонды) банки сохраняют оптимизм. В частности, Goldman Sachs прогнозирует, что к середине 2026 года цена золота может составить $4000 за унцию.
Аналитик из Galaxy Futures Лучен Ван отметил: "Противостояние между крупными странами продолжится, а золото будет привлекательным как надежный актив".
Кроме того, трейдеры ожидают не менее трех снижений ставки ФРС США в этом году, что тоже поддерживает интерес к драгоценным металлам.
Серебро также прибавило в цене, а палладий и платина немного просели.
- Трамп накануне призвал Китай возобновить переговоры после того, как Пекин приказал авиакомпаниям приостановить закупки самолетов Boeing. Также администрация США начала расследование импорта чипов и фармацевтики. До этого действовали таможенные ограничения на сталь, алюминий, автомобили и запчасти.