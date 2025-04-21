Золото оновило історичний рекорд, а долар впав до мінімуму з кінця 2023 року

Ціна золота злетіла до історичного максимуму через слабкість долара і нестабільність у США

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Ціни на золото досягли нового історичного максимуму у понад $3390 за унцію через слабкість американського долара, політичну нестабільність у США та побоювання щодо подальшої ескалації глобальної торговельної війни. Про це пише Bloomberg.

Американська валюта впала до найнижчого рівня з кінця 2023 року. На тлі цього інвестори масово вкладають кошти в так звані "активи-притулки", одним з яких традиційно є золото.

Додаткову напругу спричинила заява президента США Дональда Трампа, який розкритикував Федеральну резервну систему (ФРС) та розглядав можливість звільнення її очільника Джерома Пауелла.

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"Звільнення Пауелла не тільки підриває принцип незалежності центрального банку, а й ризикує політизувати монетарну політику США таким чином, що ринки будуть стурбовані", – зазначив стратег Oversea-Chinese Banking Крістофер Вонг.

Ціни на золото зростають уже кілька місяців поспіль. Банки позитивно оцінюють перспективи ринку.

Наприклад, аналітики Goldman Sachs прогнозують, що вже наступного року вартість золота може перевищити $4000 за унцію.

Спотове золото подорожчало на 2,1% до $3396,08 за унцію, а станом на 10:01 ранку в Лондоні торгувалося на рівні $3392,77. Спотовий індекс долара Bloomberg впав на 0,9%.

Ціни на срібло також зросли – на 0,9%. Платина залишилася майже без змін, а паладій дещо подешевшав.