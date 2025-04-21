Долар обвалився до трирічного мінімуму через нападки Трампа на голову центробанку США

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Американський долар впав у понеділок до найнижчого рівня за три роки через атаки президента Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи (ФРС), що потенційно поставило під загрозу незалежність центрального банку. Про це пише Reuters.

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21 квітня Трамп посилив критику на адресу голови ФРС Джерома Пауелла, назвавши його "великим невдахою" і зажадавши від нього негайного зниження відсоткових ставок.

Щодо кошика валют долар у понеділок опустився до 97,923, найнижчого рівня з березня 2022 року. Американська валюта також впала щодо швейцарського франка – більш ніж на 1,5%, до 10-річного мінімуму в 0,8063.

Водночас євро досягнув максимуму в $1,1535 – найвищого рівня з листопада 2021 року.

Раніше голова ФРС Пауелл попереджав, що через мита в США буде вища інфляція, повільніше економічне зростання та ризики для робочих місць.

Цього року центральний банк США зберіг цільовий діапазон процентної ставки за федеральними фондами на рівні 4,25-4,5%. Але представники банку заявили, що готові відреагувати, щойно економічні дані покажуть вплив політики президента США на американський бізнес і домогосподарства.