Глава ФРС спрогнозував наслідки мит Трампа для економіки США

Джером Пауелл попередив, що через мита в США буде вища інфляція, повільніше економічне зростання та ризики для робочих місць

Джером Пауелл (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Торговельна політика, запропонована президентом США Дональдом Трампом, скоріше за все, створить загрозу для цілей Федеральної резервної системи зі стримування інфляції та безробіття, цитує Financial Times главу ФРС Джерома Пауелла.

"Адміністрація впроваджує значні зміни в економічну політику, і зараз у центрі уваги перебуває торгівля. Ці зміни, ймовірно, віддалять нас від наших цілей", – сказав Пауелл під час виступу в економічному клубі Чикаго.

Він пояснив, що оголошені Трампом мита виявилися значно вищими за очікувані. Те ж саме, ймовірно, можна сказати і про економічні наслідки, які включатимуть вищу інфляцію і повільніше економічне зростання.

Кілька представників ФРС, зокрема голова Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс і губернатор ФРС Крістофер Воллер, теж попередили, що інфляція у США, ймовірно, зросте найближчими місяцями через встановлені Трампом мита.

Воллер припускає, що вплив мит буде недовгим, але інші члени Федерального комітету з операцій на відкритому ринку, який очолює Пауелл, вважають, що тарифи Трампа підвищили ймовірність того, що інфляція стане більш серйозною проблемою для споживачів у США.

FT пише, що політика адміністрації Трампа перевела ФРС у режим "поживемо-побачимо".

Цього року центральний банк США зберіг цільовий діапазон процентної ставки за федеральними фондами на рівні 4,25-4,5%. Але представники банку заявили, що готові відреагувати, щойно економічні дані покажуть вплив політики президента США на американський бізнес і домогосподарства.