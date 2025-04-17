Глава ФРС спрогнозировал последствия пошлин Трампа для экономики США

Джером Пауэлл предупредил, что из-за пошлин в США будет более высокая инфляция, более медленный экономический рост и риски для рабочих мест

Джером Пауэлл (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Торговая политика, предложенная президентом США Дональдом Трампом, скорее всего, создаст угрозу для целей Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции и безработицы, цитирует Financial Times главу ФРС Джерома Пауэлла.

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"Администрация внедряет значительные изменения в экономическую политику, и сейчас в центре внимания находится торговля. Эти изменения, вероятно, удалят нас от наших целей", — сказал Пауэлл, выступая в экономическом клубе Чикаго.

Он объяснил, что объявленные Трампом пошлины оказались значительно выше ожидаемых. То же самое, вероятно, можно сказать и об экономических последствиях, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный экономический рост.

Несколько представителей ФРС, в том числе глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс и губернатор ФРС Кристофер Уоллер, тоже предупредили, что инфляция в США, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы из-за установленных Трампом пошлин.

Уоллер предполагает, что влияние пошлин будет недолгим, но другие члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке, который возглавляет Пауэлл, считают, что тарифы Трампа повысили вероятность того, что инфляция станет более серьезной проблемой для потребителей в США.

FT пишет, что политика администрации Трампа перевела ФРС в режим "поживем-увидим".

В этом году центральный банк США сохранил целевой диапазон процентной ставки по федеральным фондам на уровне 4,25-4,5%. Но представители банка заявили, что готовы отреагировать, как только экономические данные покажут влияние политики президента США на американский бизнес и домохозяйства.