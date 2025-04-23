"Последний ингредиент ядовитого коктейля". В Швейцарии встревожены резким ростом франка

Национальному банку Швейцарии придется вмешаться с интервенциями, если франк будет дорожать дальше

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Резкий рост курса швейцарского франка, вызванный агрессивной торговой политикой президента США Дональда Трампа, может привести к вмешательству Национального банка Швейцарии (SNB), пишет Reuters.

С начала апреля франк, рассматриваемый инвесторами как "тихая гавань" в условиях экономической неопределенности, подорожал примерно на 9% по отношению к доллару США, что стало самым большим месячным ростом со времен финансового кризиса 2008 года.

Такое сильное укрепление франка создает риски для достижения швейцарского целевого уровня инфляции в 0-2%, поскольку удешевляет импорт, тогда как инфляция и так близка к нулю.

Это также вредит швейцарским экспортерам, делая их товары дороже за границей.

"Рост швейцарского франка стал последним ингредиентом ядовитого коктейля для швейцарской промышленности. Компании и так борются со слабым спросом за рубежом, угрозой масштабных американских пошлин против Швейцарии и неопределенностью, вызванной торговой политикой президента Трампа", — пояснил Жан-Филипп Коль, заместитель директора промышленной ассоциации Swissmem.

Аналитики считают, что SNB может прибегнуть к валютным интервенциям (продаже франков для ослабления его курса), поскольку самого лишь снижения процентной ставки может быть недостаточно.

"Скорость и масштаб недавнего роста швейцарского франка, особенно со 2 апреля, значительно повышает вероятность того, что SNB близок к тому, чтобы рассматривать это как пороговый момент для интервенции. Хотя политический имидж имеет значение, интервенция остается вероятной, если стабильность цен под угрозой", — сказал руководитель отдела макростратегии Swiss Re Патрик Санер.

Интервенции создадут новые риски, в частности, возможность того, что США обвинят Швейцарию в валютных манипуляциях, что уже случалось в 2020 году.