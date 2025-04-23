"Последний ингредиент ядовитого коктейля". В Швейцарии встревожены резким ростом франка
Резкий рост курса швейцарского франка, вызванный агрессивной торговой политикой президента США Дональда Трампа, может привести к вмешательству Национального банка Швейцарии (SNB), пишет Reuters.
С начала апреля франк, рассматриваемый инвесторами как "тихая гавань" в условиях экономической неопределенности, подорожал примерно на 9% по отношению к доллару США, что стало самым большим месячным ростом со времен финансового кризиса 2008 года.
Такое сильное укрепление франка создает риски для достижения швейцарского целевого уровня инфляции в 0-2%, поскольку удешевляет импорт, тогда как инфляция и так близка к нулю.
Это также вредит швейцарским экспортерам, делая их товары дороже за границей.
"Рост швейцарского франка стал последним ингредиентом ядовитого коктейля для швейцарской промышленности. Компании и так борются со слабым спросом за рубежом, угрозой масштабных американских пошлин против Швейцарии и неопределенностью, вызванной торговой политикой президента Трампа", — пояснил Жан-Филипп Коль, заместитель директора промышленной ассоциации Swissmem.
Аналитики считают, что SNB может прибегнуть к валютным интервенциям (продаже франков для ослабления его курса), поскольку самого лишь снижения процентной ставки может быть недостаточно.
"Скорость и масштаб недавнего роста швейцарского франка, особенно со 2 апреля, значительно повышает вероятность того, что SNB близок к тому, чтобы рассматривать это как пороговый момент для интервенции. Хотя политический имидж имеет значение, интервенция остается вероятной, если стабильность цен под угрозой", — сказал руководитель отдела макростратегии Swiss Re Патрик Санер.
Интервенции создадут новые риски, в частности, возможность того, что США обвинят Швейцарию в валютных манипуляциях, что уже случалось в 2020 году.
- 21 апреля доллар США обрушился до трехлетнего минимума из-за нападок Трампа на главу Федеральной резервной системы.