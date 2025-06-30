Доллар США переживает худшее начало года с 1973-го – FT
Доллар США потерял более 10% в первом полугодии 2025 года – это худший старт года для американской валюты со времени краха Бреттон-Вудской системы в 1973 году. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, индекс доллара, отражающий его курс по отношению к шести основным валютам (включая евро, иену и фунт), упал более чем на 10% с начала года. Основными причинами аналитики называют торговую политику Дональда Трампа, рост государственного долга США и опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы.
"Доллар стал козлом отпущения для непредсказуемой политики Трампа 2.0", – заявил Франческо Пезоле, валютный стратег ING.
В преддверии ожидаемого принятия нового масштабного законопроекта о налогах, который может увеличить государственный долг США на 3,2 трлн долларов за 10 лет, инвесторы начали выходить из американских облигаций, что оказывает давление на курс валюты. Кроме того, ожидается не менее пяти снижений ключевой ставки ФРС в 2025–2026 годах.
Несмотря на то, что в начале года многие аналитики прогнозировали укрепление доллара, он значительно ослаб. Например, евро подорожал до $1,17 – на 13% больше, чем в начале года.
Тем временем крупные инвесторы – от пенсионных фондов до центральных банков – начали сокращать долю доллара в своих резервах. Растет спрос на хеджирование валютных рисков и альтернативные "тихие гавани", такие как немецкие облигации и золото (которое обновило исторические максимумы).
Валюта США сейчас находится на самом низком уровне за три года. Некоторые эксперты ожидают стабилизации, хотя спрос на "короткие позиции" против доллара остается высоким.
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