Доллар США переживает худшее начало года с 1973-го – FT

Индекс доллара упал более чем на 10% в первом полугодии 2025 года из-за тарифов Трампа, роста долга и снижения ставок ФРС

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Доллар США потерял более 10% в первом полугодии 2025 года – это худший старт года для американской валюты со времени краха Бреттон-Вудской системы в 1973 году. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, индекс доллара, отражающий его курс по отношению к шести основным валютам (включая евро, иену и фунт), упал более чем на 10% с начала года. Основными причинами аналитики называют торговую политику Дональда Трампа, рост государственного долга США и опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы.

"Доллар стал козлом отпущения для непредсказуемой политики Трампа 2.0", – заявил Франческо Пезоле, валютный стратег ING.

В преддверии ожидаемого принятия нового масштабного законопроекта о налогах, который может увеличить государственный долг США на 3,2 трлн долларов за 10 лет, инвесторы начали выходить из американских облигаций, что оказывает давление на курс валюты. Кроме того, ожидается не менее пяти снижений ключевой ставки ФРС в 2025–2026 годах.

Несмотря на то, что в начале года многие аналитики прогнозировали укрепление доллара, он значительно ослаб. Например, евро подорожал до $1,17 – на 13% больше, чем в начале года.

Тем временем крупные инвесторы – от пенсионных фондов до центральных банков – начали сокращать долю доллара в своих резервах. Растет спрос на хеджирование валютных рисков и альтернативные "тихие гавани", такие как немецкие облигации и золото (которое обновило исторические максимумы).

Валюта США сейчас находится на самом низком уровне за три года. Некоторые эксперты ожидают стабилизации, хотя спрос на "короткие позиции" против доллара остается высоким.

Справка Бреттон-Вудская валютная система была создана в 1944 году после Второй мировой войны. Она предусматривала фиксированные курсы валют по отношению к доллару США, а сам доллар был привязан к золоту (по курсу $35 за унцию). Эта система закрепила статус доллара как основной резервной валюты мира. Со временем США начали активно наращивать государственные расходы (в частности, из-за войны во Вьетнаме) и эмиссию долларов, не обеспеченных золотом. Это подорвало доверие к доллару. В 1971 году президент Ричард Никсон объявил о временном прекращении обмена долларов на золото (так называемый "шок Никсона"). Это решение фактически разрушило основной механизм системы. В 1973 году страны окончательно отказались от фиксированных валютных курсов и перешли к режиму плавающих валют. Таким образом, Бреттон-Вудская система официально прекратила свое существование. Это стало переломным моментом в истории мировой валютной системы и ознаменовало начало эпохи рыночных курсов. Бреттон-Вудская валютная система была создана в 1944 году после Второй мировой войны. Она предусматривала фиксированные курсы валют по отношению к доллару США, а сам доллар был привязан к золоту (по курсу $35 за унцию). Эта система закрепила статус доллара как основной резервной валюты мира. Со временем США начали активно наращивать государственные расходы (в частности, из-за войны во Вьетнаме) и эмиссию долларов, не обеспеченных золотом. Это подорвало доверие к доллару. В 1971 году президент Ричард Никсон объявил о временном прекращении обмена долларов на золото (так называемый "шок Никсона"). Это решение фактически разрушило основной механизм системы. В 1973 году страны окончательно отказались от фиксированных валютных курсов и перешли к режиму плавающих валют. Таким образом, Бреттон-Вудская система официально прекратила свое существование. Это стало переломным моментом в истории мировой валютной системы и ознаменовало начало эпохи рыночных курсов.