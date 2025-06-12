Американский доллар обвалился до минимума с 2022 года из-за тарифных угроз Трампа

Возобновление торговой войны Трампом и геополитические риски обвалили доллар до уровня 2022 года

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Индекс американского доллара (DXY) в четверг, 12 июня, опустился ниже отметки 97,8, что явилось самым низким значением с 2022 года. Об этом пишет Trading Economics.

Снижение происходит на фоне обострения торговых напряжений и геополитических рисков.

Президент США Дональд Трамп объявил, что в течение одной-двух недель пришлет официальные письма основным торговым партнерам с планами по одностороннему введению новых пошлин.

Это должно стать инструментом давления для заключения новых торговых сделок. В настоящее время действует 90-дневная пауза во взаимном введении пошлин, но она завершается в следующем месяце.

Кроме того, беспокойство инвесторов ужесточили и геополитические угрозы. Иран пригрозил ударами по американским базам в случае провала ядерных переговоров.

Еще одним фактором падения доллара стали свежие статистические данные. Инфляция в США оказалась ниже ожиданий, что лишь усилило прогнозы по вероятному снижению ключевой ставки Федеральной резервной системой – не один раз, а дважды до конца года.

На этом фоне доллар понес наибольшие потери в паре с евро, швейцарским франком и японской иеной.

За последние четыре недели индекс доллара упал на 3,09%, а за год – на 6,99%.