Американський долар обвалився до мінімуму з 2022 року через тарифні погрози Трампа
Індекс американського долара (DXY) у четвер, 12 червня, опустився нижче позначки 97,8, що стало найнижчим значенням з 2022 року. Про це пише Trading Economics.
Зниження відбувається на тлі загострення торговельної напруги та геополітичних ризиків.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що протягом одного-двох тижнів надішле офіційні листи основним торговельним партнерам із планами щодо одностороннього запровадження нових мит.
Це має стати інструментом тиску для укладання нових торговельних угод. Наразі діє 90-денна пауза у взаємному запровадженні мит, але вона завершується наступного місяця.
Крім того, занепокоєння інвесторів посилили й геополітичні загрози. Іран пригрозив ударами по американських базах у разі провалу ядерних переговорів.
Ще одним чинником падіння долара стали свіжі статистичні дані. Інфляція у США виявилася нижчою за очікування, що лише посилило прогнози щодо ймовірного зниження ключової ставки Федеральною резервною системою – не один раз, а двічі до кінця року.
На цьому тлі долар зазнав найбільших втрат у парі з євро, швейцарським франком і японською єною.
За останні чотири тижні індекс долара впав на 3,09%, а за рік – на 6,99%.
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