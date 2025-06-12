Американський долар обвалився до мінімуму з 2022 року через тарифні погрози Трампа

Поновлення торговельної війни Трампом і геополітичні ризики обвалили долар до рівня 2022 року

Фото: Pexels

Індекс американського долара (DXY) у четвер, 12 червня, опустився нижче позначки 97,8, що стало найнижчим значенням з 2022 року. Про це пише Trading Economics.

Зниження відбувається на тлі загострення торговельної напруги та геополітичних ризиків.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що протягом одного-двох тижнів надішле офіційні листи основним торговельним партнерам із планами щодо одностороннього запровадження нових мит.

Це має стати інструментом тиску для укладання нових торговельних угод. Наразі діє 90-денна пауза у взаємному запровадженні мит, але вона завершується наступного місяця.

Крім того, занепокоєння інвесторів посилили й геополітичні загрози. Іран пригрозив ударами по американських базах у разі провалу ядерних переговорів.

Ще одним чинником падіння долара стали свіжі статистичні дані. Інфляція у США виявилася нижчою за очікування, що лише посилило прогнози щодо ймовірного зниження ключової ставки Федеральною резервною системою – не один раз, а двічі до кінця року.

На цьому тлі долар зазнав найбільших втрат у парі з євро, швейцарським франком і японською єною.

За останні чотири тижні індекс долара впав на 3,09%, а за рік – на 6,99%.