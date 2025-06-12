Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 48 грн

Національний банк встановив офіційні курси на 13 червня – гривня щодо євро подешевшала більш ніж на 60 копійок

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Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив позначку 48 грн, повідомляється на сайті Національного банку.

Згідно з офіційним курсом Національного банку України на 13 червня, гривня щодо євро подешевшала на 62 коп. – до 48,08 грн/євро.

Джерело: сайт НБУ

Це чергове оновлення історичного максимуму. Позначку у 47 грн євро перетнув у квітні цього року.