Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 48 грн
Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив позначку 48 грн, повідомляється на сайті Національного банку.
Згідно з офіційним курсом Національного банку України на 13 червня, гривня щодо євро подешевшала на 62 коп. – до 48,08 грн/євро.
Це чергове оновлення історичного максимуму. Позначку у 47 грн євро перетнув у квітні цього року.
- Євро останнім часом демонструє найшвидше зростання за останні 15 років, оскільки інвестори дедалі частіше сприймають його як альтернативу для долара США в умовах дедалі більшої глобальної невизначеності.