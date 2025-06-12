Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 48 грн
Фото: Depositphotos

Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив позначку 48 грн, повідомляється на сайті Національного банку.

Згідно з офіційним курсом Національного банку України на 13 червня, гривня щодо євро подешевшала на 62 коп. – до 48,08 грн/євро.

Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 48 грн
Джерело: сайт НБУ

Це чергове оновлення історичного максимуму. Позначку у 47 грн євро перетнув у квітні цього року.

  • Євро останнім часом демонструє найшвидше зростання за останні 15 років, оскільки інвестори дедалі частіше сприймають його як альтернативу для долара США в умовах дедалі більшої глобальної невизначеності.
курс гривнікурси валюткурс євро