Официальный курс евро в Украине впервые превысил 48 грн

Национальный банк установил официальные курсы на 13 июня – гривня по отношению к евро подешевела более чем на 60 копеек

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Официальный курс евро в Украине впервые превысил отметку в 48 грн, сообщается на сайте Национального банка.

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 13 июня, гривня по отношению к евро подешевела на 62 коп. – до 48,08 грн/евро.

Источник: сайт НБУ

Это очередное обновление исторического максимума. Отметку в 47 грн евро пересек в апреле этого года.