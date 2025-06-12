Официальный курс евро в Украине впервые превысил 48 грн
Официальный курс евро в Украине впервые превысил отметку в 48 грн, сообщается на сайте Национального банка.
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 13 июня, гривня по отношению к евро подешевела на 62 коп. – до 48,08 грн/евро.
Это очередное обновление исторического максимума. Отметку в 47 грн евро пересек в апреле этого года.
- Евро в последнее время демонстрирует быстрый рост за последние 15 лет, поскольку инвесторы все чаще воспринимают его как альтернативу для доллара США в условиях растущей глобальной неопределенности.