У Кабміні не виключають податку на відбудову після війни. Гетманцев каже: в жодному випадку
В Кабміні працюють над створенням окремого фонду відбудови, який у перспективі наповнюватиметься від окремого податку, як це робили в Японії. Але до закінчення війни окремого податку точно не буде. Про це заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум заявила в інтервʼю Forbes Ukraine.
За словами Шкрум, створення окремого фонду відбудови – вимушений крок, бо "жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни".
Більшість цих установ мають довгі бюрократичні процедури та високі вимоги державних гарантій.
Україна ж потребує коштів просто зараз та змушена залучати кредити на відбудову.
"Гранти – це приблизно 5-10%. І це проблема, бо кредити доведеться повертати нашим дітям. Це неправильно", – пояснила Шкрум.
Заяву Шкрум про потенційний податок на відбудову прокоментував голова профільного комітету Верховної Ради, секретар Ради з відновлення Данило Гетманцев.
"...не знаю, хто буде приймати рішення про джерела відновлення країни після війни. Але, ні, в жодному випадку, ми не розглядаємо додаткові податки на відновлення", – написав Гетманцев.
"Джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені нами кошти партнерів, зовнішні і внутрішні інвестиції, а також репараційні гроші від РФ", – додав нардеп.
- 3 грудня Єврокомісія офіційно запропонувала використати до 210 млрд євро знерухомлених активів Центробанку РФ для надання фінансової допомоги Україні.
- Рішення щодо репараційного кредиту для України Євросоюз планує розглянути на саміті 18-19 грудня.
