У Кабміні не виключають податку на відбудову після війни. Гетманцев каже: в жодному випадку

В уряді працюють над створенням окремого фонду відбудови з власним джерелом наповнення

Фото: Мінрозвитку

В Кабміні працюють над створенням окремого фонду відбудови, який у перспективі наповнюватиметься від окремого податку, як це робили в Японії. Але до закінчення війни окремого податку точно не буде. Про це заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум заявила в інтервʼю Forbes Ukraine.

За словами Шкрум, створення окремого фонду відбудови – вимушений крок, бо "жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни".

Більшість цих установ мають довгі бюрократичні процедури та високі вимоги державних гарантій.

Україна ж потребує коштів просто зараз та змушена залучати кредити на відбудову.

"Гранти – це приблизно 5-10%. І це проблема, бо кредити доведеться повертати нашим дітям. Це неправильно", – пояснила Шкрум.

Заяву Шкрум про потенційний податок на відбудову прокоментував голова профільного комітету Верховної Ради, секретар Ради з відновлення Данило Гетманцев.

"...не знаю, хто буде приймати рішення про джерела відновлення країни після війни. Але, ні, в жодному випадку, ми не розглядаємо додаткові податки на відновлення", – написав Гетманцев.

"Джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені нами кошти партнерів, зовнішні і внутрішні інвестиції, а також репараційні гроші від РФ", – додав нардеп.

