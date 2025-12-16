В Кабмине не исключают налога на восстановление после войны. Гетманцев говорит: ни в коем случае

В правительстве работают над созданием отдельного фонда восстановления с собственным источником наполнения

Фото: Минразвития

В Кабмине работают над созданием отдельного фонда восстановления, который в перспективе будет наполняться от отдельного налога, как это делали в Японии. Но до окончания войны отдельного налога точно не будет. Об этом заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум заявила в интервью Forbes Ukraine.

По словам Шкрум, создание отдельного фонда восстановления – вынужденный шаг, потому что "ни один международный банк в мире не был создан для восстановления страны во время войны".

Большинство этих учреждений имеют длинные бюрократические процедуры и высокие требования государственных гарантий.

Украина же нуждается в средствах прямо сейчас и вынуждена привлекать кредиты на восстановление.

"Гранты – это примерно 5-10%. И это проблема, потому что кредиты придется возвращать нашим детям. Это неправильно", – пояснила Шкрум.

Заявление Шкрум о потенциальном налоге на восстановление прокомментировал председатель профильного комитета Верховной Рады, секретарь Совета по восстановлению Даниил Гетманцев.

"...не знаю, кто будет принимать решение об источниках восстановления страны после войны. Но, нет, ни в коем случае, мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление", – написал Гетманцев.

"Источниками восстановления должны быть средства от детенизации, привлеченные нами средства партнеров, внешние и внутренние инвестиции, а также репарационные деньги от РФ", – добавил нардеп.

