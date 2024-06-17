Украина предложила кредиторам списать до 60% евробондов. Они не согласились

Фото: depositphotos.com

Министерство финансов предложило частным кредиторам два варианта реструктуризации евробондов, но пока не смогло с ними договориться. Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.

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Предложение Украины заключалось в обмене еврооблигаций на:

→ пакет инструментов с фиксированным доходом (Vanilla Bonds) и ситуационно зависимых долговых инструментов (SCDI), которые будут привязаны к результатам налоговых поступлений в 2027 году и достижению целевого показателя ВВП.;

→ только пакет инструментов с фиксированным доходом (Vanilla Bonds).

Эти варианты предусматривают списание от 25% до 60%, они согласованы с Международным валютным фондом.

Источник: LSE

Первые переговоры с комитетом по кредиторам прошли 3-14 июня. Держатели еврооблигаций предложили собственные условия, которые оказались неприемлемыми.

Сначала они предложили реструктуризировать долг с обменом на два типа облигаций: с фиксированным доходом 7,75% на 40% основной суммы (Market Bond) и переменной доходностью, зависящей от темпов восстановления экономики (Recovery Bond). Предложение комитета допускало 20% списания долга.

Источник: LSE

К концу переговоров они согласились на списание 22,5% долга путем определенных корректировок условий Market Bond и Recovery Bond.

Источник: LSE

"Предложение... было доведено до сведения сотрудников МВФ, которые предварительно оценили его как не отвечающее целевым показателям DSA (Debt Sustainability Analysis)", — говорится в сообщении.

Украина и комитет кредиторов продолжат дискуссии.