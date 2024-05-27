Госдолг Украины превысил 6 трлн грн

Госдолг в апреле вырос на 86,2 млрд грн и на $500 млн

Фото: пресс-служба НБУ

Государственный и гарантированный государством долг составил 6,01 трлн грн, в валютном эквиваленте – $151,5 млрд по состоянию на 30 апреля 2024 года. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Государственный долг в гривне вырос на 1,5% (+86,2 млрд грн), в валюте на 0,3% (на $0,5 млрд) в апреле.

Увеличение госдолга связано с заимствованиями на внутреннем рынке и получением транша в 1,5 млрд евро от Евросоюза по программе Ukraine Facility.

В целом с начала войны государственный долг в гривне увеличился почти в 2,2 раза (на 3,28 трлн грн), в валютном эквиваленте – на 62,4% (на $58,2 млрд).

"Долговая нагрузка на экономику и бюджет существенно увеличилась. Рост госдолга во время войны является объективной данностью", — прокомментировал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.



По его словам, судьба наибольшей части госдолга – перед официальными кредиторами – будет решаться после войны и по результатам ее завершения. До этого времени Украина постарается избежать одностороннего дефолта и неисполнения обязательств, реструктуризируя часть внешнего долга.

Также государство будет продолжать полностью обслуживать ОВГЗ, привлекаемые через аукционы, при необходимости осуществляя реструктуризацию ОВГЗ в портфеле Национального банка.

Гетманцев называет два главных долговых события этого года, которые будут определять долговую динамику в ближайшее время, пока продолжается война.

Это реструктуризация государственного долга перед коммерческими внешними кредиторами (держателями еврооблигаций, ВВП-варрантов), которая должна быть финализирована до августа этого года.

И секьюритизация потока доходов от замороженных российских суверенных активов с целью предоставления льготного кредита Украине на сумму до $50 млрд, начиная с 2025 года.

"Есть обоснованные надежды, что оба события будут в пользу Украины. В любом случае мы остаемся в программе МВФ, которая сама по себе является дополнительной рамкой для обеспечения устойчивости государственного долга в долгосрочной перспективе", — считает Гетманцев.

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