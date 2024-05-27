Держборг України перевищив 6 трлн грн

Держборг у квітні зріс на 86,2 млрд грн та на $500 млн

Фото: пресслужба НБУ

Державний та гарантований державою борг становив 6,01 трлн грн, у валютному еквіваленті – $151,5 млрд станом на 30 квітня 2024 року. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

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Державний борг у гривні зріс на 1,5% (+86,2 млрд грн), у валюті на 0,3% (на $0,5 млрд) у квітні.

Збільшення держборгу пов'язане із запозиченнями на внутрішньому ринку та отриманням траншу в 1,5 млрд євро від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility.

Загалом з початку війни державний борг у гривні збільшився майже у 2,2 раза (на 3,28 трлн грн), у валютному еквіваленті – на 62,4% (на $58,2 млрд).

"Боргове навантаження на економіку та бюджет суттєво збільшилося. Зростання держборгу під час війни є об'єктивною даністю", – прокоментував голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.



За його словами, доля найбільшої частини держборгу – перед офіційними кредиторами – вирішуватиметься після війни та за результатами її завершення. До цього часу Україна намагатиметься уникнути одностороннього дефолту та невиконання зобов'язань, реструктуризуючи частину зовнішнього боргу.

Також держава продовжуватиме повністю обслуговувати ОВДП, що залучаються через аукціони, за необхідності здійснюючи реструктуризацію ОВДП у портфелі Національного банку України.

Гетманцев називає дві головні боргові події цього року, які визначатимуть боргову динаміку на найближчий час, поки триває війна.

Це реструктуризація державного боргу перед комерційними зовнішніми кредиторами (власниками єврооблігацій, ВВП-варантів), яка має бути фіналізована до серпня цього року.

І сек'юритизація потоку доходів від заморожених російських суверенних активів з метою надання пільгового кредиту Україні на суму до $50 млрд, починаючи з 2025 року.

"Є обґрунтовані надії, що обидві події будуть на користь України. У будь-якому випадку ми залишаємось у програмі МВФ, яка сама по собі є додатковою рамкою для забезпечення сталості державного боргу у довгостроковій перспективі", – вважає Гетманцев.

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