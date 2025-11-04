"Це не популізм". Кабмін визначив суму зимової єПідтримки

Тисячу гривень від держави можна буде витратити на комунальні послуги, ліки, книжки, донати

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів планує, що розмір зимової єПідтримки у 2025 році становитиме 1000 гривень, а для найвразливіших категорій – 6500 гривень. Про це повідомила журналістам прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в понеділок, пише Інтерфакс-Україна.

"Очікуємо, що близько 10 млн українців скористаються програмою [на 1000 гривень], з них до 3 млн заявок буде подано на дітей", – сказала Свириденко.

Як і торік, ці гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, книжок, спрямувати на благодійні рахунки Сил безпеки й оборони або волонтерських фондів.

Орієнтовний період подання заявок – з 15 листопада до 15 грудня.

"Це не популізм. Якщо не уряд, то хто має допомогти людям? Це наша робота, наша задача", – цитує Свириденко видання Главком.

Цього року уряд також виділив з держбюджету 4,4 млрд грн на виплати 6500 грн для "тих, хто найбільше потребує підтримки". Ця виплата буде доступна дітям під опікою чи піклуванням, дітям з інвалідністю, дітям-вихованцям прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, людям з інвалідністю I групи серед вимушених переселенців, дітям із малозабезпечених сімей до 18 років, ⁠одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд.

Ці гроші можна буде витратити протягом 180 днів на одяг, взуття, ліки або вітаміни.

Очікується, що допомогу за цією програмою отримають понад 660 000 осіб.