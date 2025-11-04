"Это не популизм". Кабмин определил сумму зимней єПідтримки

Тысячу гривен от государства можно будет потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, донаты

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров планирует, что размер зимней єПідтримки в 2025 году составит 1000 гривен, а для наиболее уязвимых категорий – 6500 гривен. Об этом сообщила журналистам премьер-министр Юлия Свириденко в понедельник, пишет Интерфакс-Украина.

"Ожидаем, что около 10 млн украинцев воспользуются программой [на 1000 гривен], из них до 3 млн заявок будет подано на детей", – сказала Свириденко.

Как и в прошлом году, эти деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, книг, направить на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерских фондов.

Ориентировочный период подачи заявок – с 15 ноября по 15 декабря.

"Это не популизм. Если не правительство, то кто должен помочь людям? Это наша работа, наша задача", – цитирует Свириденко издание Главком.

В этом году правительство также выделило из госбюджета 4,4 млрд грн на выплаты 6500 грн для "тех, кто больше всего нуждается в поддержке". Эта выплата будет доступна детям под опекой или попечительством, детям с инвалидностью, детям-воспитанникам приемных семей и детских домов семейного типа, людям с инвалидностью I группы среди вынужденных переселенцев, детям из малообеспеченных семей до 18 лет, одиноким пенсионерам, которые получают надбавку на уход.

Эти деньги можно будет потратить в течение 180 дней на одежду, обувь, лекарства или витамины.

Ожидается, что помощь по этой программе получат более 660 000 человек.