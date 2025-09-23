Золото обновило исторический рекорд: $3759 за унцию, самый быстрый рост с 1979 года

Золото находится на пути к самому сильному годовому росту с 1979 года, когда на фоне нефтяного кризиса после Иранской революции цены взлетели на 127%

Цена на золото во вторник продолжила стремительный подъем, достигнув нового исторического максимума в $3759 за унцию. С начала года драгметалл подорожал на 43%, поднявшись с $2626 за унцию в январе, указывает The Guardian.

По словам Джима Рейда, рыночного стратега Deutsche Bank, золото сейчас находится на пути к самому сильному годовому росту с 1979 года. Тогда, на фоне нефтяного кризиса после Иранской революции, цены на золото взлетели на 127% – с $226 до $512 за унцию.

Как и тогда, инвесторы снова рассматривают золото как защиту от инфляции и экономической нестабильности.

За девять месяцев 2025 года золото установило 37 новых исторических рекордов, что не имеет прецедентов в современной истории финансовых рынков.

Текущий рост на 43% уже превзошел показатели 2024 года, когда золото подорожало на 27%. Однако для того, чтобы побить рекорд 1979 года, драгоценному металлу нужно еще значительно вырасти.

