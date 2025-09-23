Золото обновило исторический рекорд: $3759 за унцию, самый быстрый рост с 1979 года
Цена на золото во вторник продолжила стремительный подъем, достигнув нового исторического максимума в $3759 за унцию. С начала года драгметалл подорожал на 43%, поднявшись с $2626 за унцию в январе, указывает The Guardian.
По словам Джима Рейда, рыночного стратега Deutsche Bank, золото сейчас находится на пути к самому сильному годовому росту с 1979 года. Тогда, на фоне нефтяного кризиса после Иранской революции, цены на золото взлетели на 127% – с $226 до $512 за унцию.
Как и тогда, инвесторы снова рассматривают золото как защиту от инфляции и экономической нестабильности.
За девять месяцев 2025 года золото установило 37 новых исторических рекордов, что не имеет прецедентов в современной истории финансовых рынков.
Текущий рост на 43% уже превзошел показатели 2024 года, когда золото подорожало на 27%. Однако для того, чтобы побить рекорд 1979 года, драгоценному металлу нужно еще значительно вырасти.
Золото в 2025 году вырастет на невероятные 40%, что станет лучшим годом с 1979 года.- Райан Детрик, CMT (@RyanDetrick) 22 сентября 2025 г
Однако в том году он вырос на рекордные 133%. pic.twitter.com/GNrfHvhXE2
- Рост цен на золото ускорился после снижение ставки Федеральной резервной системой США на прошлой неделе. Инвесторы надеются на дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики ФРС до конца года.
