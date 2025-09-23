Золото оновило історичний рекорд: $3759 за унцію, найшвидше зростання з 1979 року

Золото є на шляху до найсильнішого річного зростання з 1979 року, коли на тлі нафтової кризи після Іранської революції ціни злетіли на 127%

Фото: depositphotos.com

Ціна на золото у вівторок продовжила стрімкий підйом, досягнувши нового історичного максимуму в $3759 за унцію. З початку року дорогоцінний метал подорожчав на 43%, піднявшись з $2626 за унцію в січні, вказує The Guardian.

За словами Джима Рейда, ринкового стратега Deutsche Bank, золото зараз є на шляху до найсильнішого річного зростання з 1979 року. Тоді, на тлі нафтової кризи після Іранської революції, ціни на золото злетіли на 127% – з $226 до $512 за унцію.

Як і тоді, інвестори знову розглядають золото як захист від інфляції та економічної нестабільності.

За дев'ять місяців 2025 року золото встановило 37 нових історичних рекордів, що не має прецедентів в сучасній історії фінансових ринків.

Поточне зростання на 43% вже перевершило показники 2024 року, коли золото подорожчало на 27%. Однак для того, щоб побити рекорд 1979 року, дорогоцінному металу потрібно ще значно зрости.

Gold is up an incredible 40% in 2025, the best year since 1979.



It was up a record 133% that year though. pic.twitter.com/GNrfHvhXE2 — Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) September 22, 2025