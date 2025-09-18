ФРС США вперше цього року знизила ключову ставку – головна загроза тепер не інфляція

Фото: ФРС / Facebook

Федеральна резервна система США вперше цього року знизила ключову відсоткову ставку на 0,25 відсоткового пункта – з 4,25% до 4%. Про це пише Financial Times.

Рішення збіглося з очікуваннями Волл-стріт і сигналізує про подальше пом’якшення політики на тлі ослаблення ринку праці.

У нових прогнозах ФРС більшість керівників заявили, що до кінця року можливі ще щонайменше два аналогічні зниження ставки. Це свідчить про зміну акценту – тепер головною загрозою вважають падіння зайнятості, а не інфляцію.

"Ринок праці ослаб. Імовірність тривалого спалаху інфляції зменшилася", – заявив голова ФРС Джером Пауелл, назвавши це рішення "скороченням із метою управління ризиками".

За даними останніх звітів, у серпні у США було створено лише 22 000 нових робочих місць. Крім того, Бюро трудової статистики знизило оцінку зростання зайнятості за рік до березня 2025 року на 911 000, що підтверджує масштабне уповільнення найму.

Попри тарифи, які запровадив Дональд Трамп, інфляція зростає помірно – до 2,9% у серпні проти 2,7% у липні. Це дозволяє ФРС більше зосередитися на підтримці економіки.

Рішення підтримали 11 із 12 членів комітету. Лише новопризначений Стівен Міран, соратник Трампа, виступав за більше зниження – одразу на 0,5 відсоткового пункту.