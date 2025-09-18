ФРС США впервые в этом году снизила ключевую ставку – главная угроза теперь не инфляция

Фото: ФРС / Facebook

Федеральная резервная система США впервые в этом году снизила ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – с 4,25% до 4%. Об этом пишет Financial Times.

Решение совпало с ожиданиями Уолл-стрит и сигнализирует о дальнейшем смягчении политики на фоне ослабления рынка труда.

В новых прогнозах ФРС большинство руководителей заявили, что до конца года возможны еще как минимум два аналогичных снижения ставки. Это свидетельствует о смене акцента – теперь главной угрозой считают падение занятости, а не инфляцию.

"Рынок труда ослаб. Вероятность длительной вспышки инфляции уменьшилась", – заявил председатель ФРС Джером Пауэлл, назвав это решение "сокращением с целью управления рисками".

По данным последних отчетов, в августе в США было создано лишь 22 000 новых рабочих мест. Кроме того, Бюро трудовой статистики снизило оценку роста занятости за год до марта 2025 года на 911 000, что подтверждает масштабное замедление найма.

Несмотря на тарифы, которые ввел Дональд Трамп, инфляция растет умеренно – до 2,9% в августе против 2,7% в июле. Это позволяет ФРС больше сосредоточиться на поддержке экономики.

Решение поддержали 11 из 12 членов комитета. Только новоназначенный Стивен Миран, соратник Трампа, выступал за большее снижение – сразу на 0,5 процентного пункта.