Золото зараз переживає новий стрибок і випереджає більшість інших активів. Уже цього року золото стало лідером серед активів із приростом 28% – випередивши акції, облігації, валюти G10 та навіть біткоїн. За цей час біткоїн підійнявся в ціні майже на 23%, індекс S&P 500 – на 9,65%, а долар подешевшав щодо кошика основних валют на 9,33%.

UBS (один із найбільших фінансових холдингів світу зі штаб-квартирою у Швейцарії) підвищив прогнози ціни на золото: тепер банк очікує $3600 за унцію на кінець березня 2026 року (раніше $3500), $3700 – на кінець червня та вересня 2026-го, залишивши прогноз $3500 на кінець 2025-го. Аналітики пояснюють зростання ризиками для долара, геополітикою та активними купівлями центробанків.

Що зараз з цінами на золото, наскільки ефективно інвестувати у дорогоцінний метал та які з цим можуть виникнути складнощі – про все це читайте у матеріалі LIGA.net.