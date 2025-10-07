Золото наближається до рекордних $4000. Goldman Sachs підвищив прогноз на кінець 2026 року

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни золота до $4900 за унцію станом на грудень 2026 року

Американський міжнародний інвестиційний банк Goldman Sachs підвищив прогноз вартості золота на грудень 2026 року з $4300 до $4900 за унцію. Про це пише Reuters.

Як пояснили аналітики банку, зростання цін підтримують активні купівлі з боку центральних банків та інвестиційні потоки у західні біржові фонди (ETF).

"Ми бачимо, що ризики для нашого оновленого прогнозу цін на золото все ще спотворені в бік підвищення в мережі, тому що диверсифікація приватного сектора на відносно невеликий ринок золота може підвищити холдинги ETF вище нашої оцінки, передбаченої ставками", – зазначили в Goldman Sachs.

Станом на ранок вівторка, 7 жовтня, спотова ціна золота сягнула рекордного максимуму у $3977,19 за унцію, після чого трохи опустилась до близько $3960.

Від початку року золото подорожчало на 51%. Серед ключових причин – активні закупівлі центральними банками, підвищений попит на золоті ETF, слабший долар та інтерес роздрібних інвесторів, які шукають захист від торговельних і геополітичних ризиків.

Goldman Sachs очікує, що центральні банки в середньому купуватимуть 80 тонн золота у 2025 році й 70 тонн у 2026 році, продовжуючи диверсифікацію резервів на користь золота.

Аналітики також прогнозують зростання попиту на ETF у країнах Заходу, оскільки Федеральна резервна система США, за очікуваннями, до середини 2026 року знизить ключову ставку на один відсотковий пункт.