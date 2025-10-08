"Пристегните ремни". Глава МВФ предупредила, что экономическая неопределенность – надолго

По словам Георгиевой, мировая экономика развивается "лучше, чем опасались, но хуже, чем нужно"

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выступает с речью в Институте Милкена (фото - WILL OLIVER)

Мировая экономика держится лучше, чем ожидалось, несмотря на серьезные потрясения, такие как тарифы президента США Дональда Трампа. Однако устойчивость может оказаться недолговечной, предупредила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Пристегните ремни. Неопределенность – это новая норма, и она с нами надолго", – заявила Георгиева, выступая в среду в Институте Милкена в Вашингтоне (цитата по Associated Press).

Директор-распорядитель МВФ спрогнозировала лишь небольшое замедление мировой экономики в этом и следующем году. Она объяснила это тем, что страны приняли решительные экономические меры, частный сектор адаптировался, а пошлины оказались менее строгими, чем изначально опасались.

"Но прежде чем кто-то вздохнет с облегчением, пожалуйста, услышьте следующее: глобальная стабильность еще не прошла полного испытания. И есть тревожные признаки того, что это испытание может произойти. Достаточно взглянуть на рост мирового спроса на золото", – сказала она.

По словам Георгиевой, мировая экономика развивается "лучше, чем опасались, но хуже, чем нужно", и МВФ прогнозирует рост мировой экономики примерно на 3% в среднесрочной перспективе. Это значительно ниже прогноза в 3,7% до пандемии COVID-19.

Глава МВФ заявила, что к 2029 году мировой государственный долг превысит 100% ВВП.