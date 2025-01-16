Украинцы уже накопили 1 млрд грн Национального кешбэка. Выплаты в феврале

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Украинцы накопили 1 млрд грн Национального кешбэка за покупку украинских товаров с момента запуска программы в сентябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Из этой суммы 606 млн грн – это результат за декабрь и первую половину января (436 млн грн и 170 млн грн соответственно). В ноябре было накоплено 232 млн грн кешбэка, в октябре – 125 млн грн, в сентябре – 37 млн грн.

Кешбэк, накопленный за декабрь и январь, будет выплачен в конце февраля 2025 года. Средства не облагаются налогом.

Программой активно пользуются уже 4,7 млн граждан, среди которых 65% женщин и 35% мужчин.

Также к программе присоединились 20 банков и 1672 производителя, а кешбэк доступен на 355 400 товаров украинского производства.

Справка Кешбэк в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров, добавленных производителями в специальный перечень и приобретенных в магазинах – участниках программы. Торговые сети маркируют товары с кешбэком специальными пометками на полках или ценниках для удобства потребителей, а также размещают наклейки на входе в магазины, сообщающие, что здесь действует программа "Национальный кешбэк". Для проверки, есть ли кешбэк на тот или иной товар, можно использовать сканер штрихкодов в приложении "Дия". Кешбэк в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров, добавленных производителями в специальный перечень и приобретенных в магазинах – участниках программы. Торговые сети маркируют товары с кешбэком специальными пометками на полках или ценниках для удобства потребителей, а также размещают наклейки на входе в магазины, сообщающие, что здесь действует программа "Национальный кешбэк". Для проверки, есть ли кешбэк на тот или иной товар, можно использовать сканер штрихкодов в приложении "Дия".