Украинцы не спешат тратить деньги национального кешбэка. Мало получили

Украинцы получили пока только одну выплату кешбэка — за сентябрь в среднем 57 грн на человека

Фото: Зроблено в Україні/Facebook

Более 500 000 украинцев пока держат на счетах начисленные им деньги национального кешбека. Потратили деньги примерно 120 000 украинцев, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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В министерстве объясняют слабую активность в использовании денег небольшими суммами накопленного кешбэка. Украинцы получили пока только одну выплату кешбэка — за сентябрь. Это всего 37,2 млн грн или в среднем 57,5 грн на человека.

За октябрь украинцы накопили уже втрое больше кэшбека за покупку украинских товаров – примерно 125 млн грн. Объем накопившихся средств за первую половину ноября уже превысил показатели октября. Выплата кэшбека за октябрь будет в конце ноября, за ноябрь – в конце декабря. Кэшбек за декабрь украинцы получат в феврале 2025 года.

Приблизительно половина украинцев потратили деньги кешбэка на пополнение мобильного, 35% оплатили коммуналку, остальные рассчитались за интернет, транспорт и услуги питания. Эти данные Минэкономики совпадают с ранее опубликованной статистикой об использовании кешбэка клиентами ПриватБанка: 45,1% на пополнение мобильного, 35,5% – коммунальные услуги, 7,8% – на оплату интернета, 3% – на оплату медицинских услуг.

По состоянию на середину ноября 3,8 млн граждан открыли 4,2 млн карт "Национальный кэшбек" в 13 банках. Однако активировали эти карты в Дии только 2,5 млн украинцев. Для получения кэшбека активация карты для выплат в Дии обязательна.

Кэшбек в размере 10% насчитывается на более чем на 320 000 украинских товаров от 1580 производителей.

Согласно текущим условиям программы, потратить средства национального кэшбека можно только на услуги.