Українці не поспішають витрачати гроші національного кешбеку. Мало отримали
Понад 500 000 українців поки тримають на рахунках нараховані їм гроші національного кешбеку. Витратили гроші приблизно 120 000 українців, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
У міністерстві пояснюють слабку активність у використанні грошей невеликими сумами накопиченого кешбеку. Українці отримали поки що лише одну виплату кешбеку — за вересень. Це всього 37,2 млн грн, або в середньому 57,5 грн на людину.
За жовтень українці накопичили вже втричі більше кешбеку за купівлю українських товарів – приблизно 125 млн грн. Обсяг накопичених коштів за першу половину листопада вже перевищив показники жовтня. Виплата кешбеку за жовтень буде наприкінці листопада, за листопад – наприкінці грудня. Кешбек за грудень українці отримають у лютому 2025 року.
Приблизно половина українців витратили гроші кешбеку на поповнення мобільного, 35% сплатили комуналку, інші розрахувалися за інтернет, транспорт та послуги харчування. Ці дані Мінекономіки збігаються з раніше опублікованою статистикою про використання кешбеку клієнтами ПриватБанку: 45,1% на поповнення мобільного, 35,5% – комунальні послуги, 7,8% – на оплату інтернету, 3% – на оплату медичних послуг.
Станом на середину листопада 3,8 млн громадян відкрили 4,2 млн карток "Національний кешбек" у 13 банках. Однак активували ці карти в Дії лише 2,5 млн українців. Для отримання кешбеку активація картки для виплат Дії обов'язкова.
Кешбек у розмірі 10% нараховується на понад 320 000 українських товарів від 1580 виробників.
Відповідно до поточних умов програми, витратити кошти національного кешбеку можна лише на послуги.
- 20 серпня 2024 року Кабмін запустив програму кешбеку 10% за купівлю українських товарів.
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