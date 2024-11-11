На що українці витратили гроші Національного кешбеку: статистика від ПриватБанку

Фото: скриншот madeinukraine.gov.ua

Майже половина – 45,1% – клієнтів ПриватБанку, які отримали від держави кешбек за купівлю товарів українських виробників, витрачають кошти з карток "Національний кешбек" на поповнення рахунків мобільних операторів, 35,5% – на оплату комунальних послуг, 7,8% – на оплату послуг інтернету та понад 3% – на оплату медичних послуг, повідомляє служба держбанку.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

ПриватБанк зарахував 20,5 млн грн кешбеку на картки 400 000 клієнтів.

Загалом українці відкрили картки "Національного кешбеку" у 13 банках. За даними Міністерства економіки, понад 646 000 українців отримали 37,2 млн грн нарахованого ним кешбеку за вересень. Виплати в 125 млн грн за жовтень надійдуть у 20-х числах листопада.

Кешбек у розмірі 10% вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, зарахованих до програми. Максимальна сума виплат – 3000 грн на місяць. За вересень лише п'ятеро українців отримали максимальний кешбек 3000 грн за українські товари.