На что украинцы потратили деньги "Национального кешбэка": статистика от ПриватБанка

Фото: скриншот madeinukraine.gov.ua

Почти половина – 45,1% – клиентов ПриватБанка, получивших от государства кешбэк за покупку товаров украинских производителей, тратят средства с карт "Национальный кешбэк" на пополнение счетов мобильных операторов, 35,5% – на оплату коммунальных услуг, 7,8% – на оплату услуг интернета и более 3% – на оплату медицинских услуг, сообщает служба госбанка.

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ПриватБанк зачислил 20,5 млн грн кешбэка на карточки 400 000 клиентов.

Всего украинцы открыли карточки "Национального кешбэка" в 13 банках. По данным Министерства экономики, более 646 000 украинцев получили 37,2 млн грн начисленного им кешбэка за сентябрь. Выплаты в 125 млн грн за октябрь поступят в 20-х числах ноября.

Кешбэк в размере 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу. Максимальная сумма выплат – 3000 грн в месяц. За сентябрь только пять украинцев получили максимальный кешбэк в 3000 грн за украинские товары.