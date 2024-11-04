Начисления за второй месяц программы "Национальный кешбэк" выросли втрое

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За октябрь украинцам начислено 125 млн грн по государственной программе "Национальный кешбэк", стартовавшей в начале сентября. Это втрое больше, чем за первый месяц программы, сообщило Министерство экономики.

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Также вдвое увеличилось количество потребителей-участников программы. По состоянию на 31 октября уже 3 млн граждан открыли 3,2 млн карт Национальный кешбэк.

Выплата средств, накопленных за октябрь, произойдет в конце ноября на карту для выплат "Национальный кешбэк". Чтобы получить средства вовремя, нужно активировать эту карту в Дии. Это сделали 1,9 млн граждан.

На прошлой неделе государство произвело первую выплату кешбэка – за сентябрь. Тогда украинцы получили 37,2 млн грн. В общей сложности 97 человек получили кешбэк на сумму от 1000 до 3000 грн, из них 77 граждан – более 1000 грн, 15 – более 2000 грн и пятеро – максимальный кешбэк в размере 3000 грн.

Планово зачисление кешбэка происходит в конце следующего месяца за предыдущий. За исключением выплаты кешбэка за декабрь, который будет перечислен гражданам в феврале 2025 года.

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров, включенных производителями в программу, в магазинах, являющихся участниками программы. К концу октября 1500 производителей включили в программу 300 000 местных товаров.