Нарахування за другий місяць програми "Національний кешбек" зросли втричі

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За жовтень українцям нараховано 125 млн грн за державною програмою "Національний кешбек", яка стартувала на початку вересня. Це втричі більше, ніж за перший місяць програми, повідомило Міністерство економіки.

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Також удвічі зросла кількість споживачів-учасників програми. На 31 жовтня вже 3 млн громадян відкрили 3,2 млн карток "Національний кешбек".

Виплата коштів, накопичених за жовтень, відбудеться наприкінці листопада на картку для виплат "Національний кешбек". Щоб отримати кошти вчасно, потрібно активувати цю картку в Дії. Це зробили 1,9 млн громадян.

Минулого тижня держава здійснила першу виплату кешбеку – за вересень. Тоді українці отримали 37,2 млн грн. Загалом 97 людей отримали кешбек на суму від 1000 до 3000 грн, з них 77 громадян – понад 1000 грн, 15 – понад 2000 грн та п'ятеро – максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.

Планово зарахування кешбеку відбувається наприкінці наступного місяця за попередній. За винятком виплати кешбеку за грудень, який перекажуть громадянам у лютому 2025 року.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлі українських товарів, що включені виробниками до програми, в магазинах, які є учасниками програми. На кінець жовтня 1500 виробників включили в програму 300 000 місцевих товарів.