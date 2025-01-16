Українці вже накопичили 1 млрд грн Національного кешбеку. Виплати у лютому

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Українці накопичили 1 млрд грн Національного кешбеку за купівлю українських товарів з моменту запуску програми у вересні минулого року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

З цієї суми 606 млн грн – це результат за грудень та першу половину січня (436 млн грн та 170 млн грн відповідно). У листопаді було накопичено 232 млн грн кешбеку, у жовтні – 125 млн грн, у вересні – 37 млн грн.

Кешбек, накопичений за грудень та січень, буде виплачено наприкінці лютого 2025 року. Кошти не оподатковуються.

Програмою активно користуються вже 4,7 млн громадян, серед яких 65% жінок і 35% чоловіків.

Також до програми приєдналися 20 банків та 1672 виробники, а кешбек доступний на 355 400 товарів українського виробництва.

Довідка Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, доданих виробниками у спеціальний перелік та придбаних у магазинах – учасниках програми. Торговельні мережі маркують товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях чи цінниках для зручності споживачів, а також розміщують наліпки на вході до магазинів, які повідомляють, що тут діє програма "Національний кешбек". Для перевірки, чи є кешбек на той або інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія". Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, доданих виробниками у спеціальний перелік та придбаних у магазинах – учасниках програми. Торговельні мережі маркують товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях чи цінниках для зручності споживачів, а також розміщують наліпки на вході до магазинів, які повідомляють, що тут діє програма "Національний кешбек". Для перевірки, чи є кешбек на той або інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія".