Отриманий кешбек дозволили витрачати на товари в Укрпошті

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Кабінет міністрів розширив дію програми "Національний кешбек" на товари, які продає Укрпошта. Про це повідомила пресслужба компанії.

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"Відтепер у відділеннях Укрпошти українці можуть розраховуватися карткою "Національний кешбек" не лише для оплати послуг, а й для придбання товарів вітчизняного виробництва", – сказано в повідомленні.

На сьогодні, зазначили у компанії, у відділеннях Укрпошти доступно понад 350 найменувань товарів, представлених у програмі "Національний кешбек". Серед них харчові продукти, побутова хімія, господарські товари.

Окрім того, кошти, накопичені на картці нацкешбеку, можна використати для оплати мобільного зв’язку, поштових і комунальних послуг, передплати періодичних видань, придбання художніх марок, а також для пожертв на підтримку Збройних Сил України.

Довідка На сайті програми "Національний кешбек"



Передбачена можливість пожертвувати кошти на благодійність, зокрема на ЗСУ, або придбати військові облігації. Також можна придбати книги та ліки з переліку на сайті На сайті програми "Національний кешбек" зазначено , що кошти можна витратити на комунальні, медичні (зокрема стоматологію), ветеринарні, юридичні послуги, освіту, спорт, відпочинок і розваги (музеї, театри, кінотеатри, виставки), салони краси, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.Передбачена можливість пожертвувати кошти на благодійність, зокрема на ЗСУ, або придбати військові облігації. Також можна придбати книги та ліки з переліку на сайті "Зимової єПідтримки".

Укрпошта приєдналася до програми у грудні 2024 року. Компанія виступає як виробник, на товари якого нараховується 10% кешбеку, та як торгова мережа, де українці, купуючи товари вітчизняного виробництва, можуть накопичувати кешбек.