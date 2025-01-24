Отриманий кешбек дозволили витрачати на товари в Укрпошті
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Кабінет міністрів розширив дію програми "Національний кешбек" на товари, які продає Укрпошта. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Відтепер у відділеннях Укрпошти українці можуть розраховуватися карткою "Національний кешбек" не лише для оплати послуг, а й для придбання товарів вітчизняного виробництва", – сказано в повідомленні.

На сьогодні, зазначили у компанії, у відділеннях Укрпошти доступно понад 350 найменувань товарів, представлених у програмі "Національний кешбек". Серед них харчові продукти, побутова хімія, господарські товари.

Окрім того, кошти, накопичені на картці нацкешбеку, можна використати для оплати мобільного зв’язку, поштових і комунальних послуг, передплати періодичних видань, придбання художніх марок, а також для пожертв на підтримку Збройних Сил України.

Довідка
На сайті програми "Національний кешбек" зазначено, що кошти можна витратити на комунальні, медичні (зокрема стоматологію), ветеринарні, юридичні послуги, освіту, спорт, відпочинок і розваги (музеї, театри, кінотеатри, виставки), салони краси, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.

Передбачена можливість пожертвувати кошти на благодійність, зокрема на ЗСУ, або придбати військові облігації. Також можна придбати книги та ліки з переліку на сайті "Зимової єПідтримки".

Укрпошта приєдналася до програми у грудні 2024 року. Компанія виступає як виробник, на товари якого нараховується 10% кешбеку, та як торгова мережа, де українці, купуючи товари вітчизняного виробництва, можуть накопичувати кешбек.

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