Отриманий кешбек дозволили витрачати на товари в Укрпошті
Кабінет міністрів розширив дію програми "Національний кешбек" на товари, які продає Укрпошта. Про це повідомила пресслужба компанії.
"Відтепер у відділеннях Укрпошти українці можуть розраховуватися карткою "Національний кешбек" не лише для оплати послуг, а й для придбання товарів вітчизняного виробництва", – сказано в повідомленні.
На сьогодні, зазначили у компанії, у відділеннях Укрпошти доступно понад 350 найменувань товарів, представлених у програмі "Національний кешбек". Серед них харчові продукти, побутова хімія, господарські товари.
Окрім того, кошти, накопичені на картці нацкешбеку, можна використати для оплати мобільного зв’язку, поштових і комунальних послуг, передплати періодичних видань, придбання художніх марок, а також для пожертв на підтримку Збройних Сил України.
Передбачена можливість пожертвувати кошти на благодійність, зокрема на ЗСУ, або придбати військові облігації. Також можна придбати книги та ліки з переліку на сайті "Зимової єПідтримки".
Укрпошта приєдналася до програми у грудні 2024 року. Компанія виступає як виробник, на товари якого нараховується 10% кешбеку, та як торгова мережа, де українці, купуючи товари вітчизняного виробництва, можуть накопичувати кешбек.
- З моменту запуску програми у вересні 2024 року українці накопичили 1 млрд грн Національного кешбеку за купівлю українських товарів.
- З цієї суми 606 млн грн – це результат за грудень та першу половину січня (436 млн грн та 170 млн грн відповідно). У листопаді було накопичено 232 млн грн кешбеку, у жовтні – 125 млн грн, у вересні – 37 млн грн.
- Кешбек, накопичений за грудень та січень, буде виплачено наприкінці лютого 2025 року.