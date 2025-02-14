Кабмін виділив 5 млрд грн на національний кешбек та "Зроблено в Україні". Як розподілили

Майже половина коштів із пакета Кабміну піде на компенсацію аграріям за розмінування земель

Фото: Денис Шмигаль/telegram

Кабінет міністрів виділив 5,1 млрд грн на програми політики "Зроблено в Україні". Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

З цієї суми 1,6 млрд грн виділяється на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги. Сюди входить програма "Національний кешбек" та компенсація покупцям 15% вартості продукції української промисловості, включно з громадським транспортом, комунальною та спеціальною технікою, ліфтами, енергообладнанням.

2 млрд грн – на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Українські аграрії можуть отримати компенсацію розміром 100% за розмінування своїх угідь.

500 млн грн — на компенсацію 25% вартості української сільгосптехніки. Програма допомагає аграріям знизити витрати та підтримує вітчизняне машинобудування. Завдяки цим коштам у 2025 році близько 2000 фермерів отримають компенсацію. Очікується, що виробництво агротехніки зросте на 10-15%, а залежність від імпорту зменшиться, додають у Міністерстві економіки.

500 млн грн – на створення якісної інфраструктури індустріальних парків. Держава профінансує створення промислової інфраструктури та приєднання до мереж.

500 млн грн – на держпідтримку проєктів зі значними інвестиціями. Кошти підуть на компенсацію витрат інвесторів на будівництво та підключення об'єктів інфраструктури.

"Із загального зростання ВВП у 2024 році реалізація політики "Зроблено в Україні" забезпечила 0,64%. Сьогодні дуже важливо посилити досягнутий ефект", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.