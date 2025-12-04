"Зимова тисяча". Кількість заявок на допомогу вже перевищила тогорічну

Приймання заявок на отримання "зимової підтримки" триватиме до 24 грудня, але їх кількість уже перевищила тогорічну

Фото пресслужби НБУ

Попит на виплату 1000 грн "зимової підтримки" у 2025 році вищий, ніж минулої зими. Про це свідчать дані, опубліковані Кабміном.

Торік зимовою єПідтримкою скористалися 14,4 млн українців.

Станом на 4 грудня 2025 року українці подали уже 14,8 млн заявок. З них 12 млн – через застосунок "Дія" і майже 952 тисячі – через Укрпошту. Також автоматично виплату нараховуватимуть 1,8 млн осіб, які отримують через Укрпошту пенсії та виплати.

Уряд зазначив, що в межах наступних хвиль виплат допомогу отримають понад 2,2 млн українців: приблизно 1,3 млн – у третю хвилю, ще майже 866 тисяч – у четверту. Разом на ці виплати виділено до 3 млрд гривень.

Приймання заявок триває до 24 грудня. Оформити виплату можуть усі громадяни України, які перебувають у країні, на підконтрольній уряду території.

Витратити кошти можна буде до 30 червня 2026 року на комунальні та поштові послуги, українські ліки й книги, а також на благодійність. У Кабміні анонсували можливість витрачати їх на харчові продукти.

Станом на зараз українці вже витратили понад 1,1 млрд гривень через картку "Національний кешбек".