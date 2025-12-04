"Зимняя тысяча". Количество заявок на помощь уже превысило прошлогоднее

Прием заявок на получение "зимней поддержки" продлится до 24 декабря, но их количество уже превысило прошлогоднее

Фото пресс-службы НБУ

Спрос на выплату 1000 грн "зимней поддержки" в 2025 году выше, чем прошлой зимой. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Кабмином.

В прошлом году єПідтримкою воспользовались 14,4 млн украинцев.

По состоянию на 4 декабря 2025 года украинцы подали уже 14,8 млн заявок. Из них 12 млн – через приложение "Дия" и почти 952 тысячи – через Укрпошту. Также автоматически выплату будут начислять 1,8 млн человек, которые получают через Укрпошту пенсии и выплаты.

Читайте также НДС для ФОП: кого коснется реформа и когда она будет стартовать

Правительство отметило, что в рамках следующих волн выплат помощь получат более 2,2 млн украинцев: примерно 1,3 млн – в третью волну, еще почти 866 тысяч – в четвертую. Вместе на эти выплаты выделено до 3 млрд гривен.

Прием заявок продолжается до 24 декабря. Оформить выплату могут все граждане Украины, которые находятся в стране, на подконтрольной правительству территории.

Потратить денежные средства можно будет до 30 июня 2026 года на коммунальные и почтовые услуги, украинские лекарства и книги, а также на благотворительность. В Кабмине анонсировали возможность тратить их на продукты питания.

По состоянию на сейчас украинцы уже потратили более 1,1 млрд гривен через карту "Национальный кэшбек".