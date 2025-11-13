Уряд Орбана вирішив платити пенсіонерам 14-ту пенсію. Навесні в країні вибори
Уряд Угорщини вирішив запровадити 14-ту пенсію. Про це повідомив керівник апарату Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, його цитує урядова пресслужба.
За словами Гуйяша, 14-ту пенсію, як і запроваджену раніше 13-ту, виплачуватимуть частинами. Її отримають всі пенсіонери.
"Тож тепер, у лютому, одночасно з 13-ю пенсією буде виплачено перший квартал 14-ї пенсії", – йдеться у повідомленні.
Окрім цього, за словами Гуйяша, уряд вирішив продовжити заморожування процентних ставок на пів року, що також містить продовження субсидій на відсотки за студентськими позиками.
- На квітень 2026 року в Угорщині заплановані парламентські вибори. Головним конкурентом нинішнього прем'єра Віктора Орбана є Петер Мадяр (партія "Тиса").
- 21 вересня у Будапешті десятки тисяч людей вийшли на протест, звинувачуючи Орбана у витрачанні грошей платників податків на маніпулятивні кампанії.
- Передвиборчі витрати Орбана змушують уряд шукати додаткові джерела фінансування: Мінекономіки планує зібрати 370 млрд форинтів ($1,1 млрд) банківського збору у 2026 році – удвічі більше, ніж передбачалося раніше.
