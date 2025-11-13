Уряд Орбана вирішив платити пенсіонерам 14-ту пенсію. Навесні в країні вибори

14-ту пенсію, як і запроваджену раніше 13-ту, угорським пенсіонерам виплачуватимуть частинами

Гергей Гуйяш (Фото: kormany.hu)

Уряд Угорщини вирішив запровадити 14-ту пенсію. Про це повідомив керівник апарату Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, його цитує урядова пресслужба.

За словами Гуйяша, 14-ту пенсію, як і запроваджену раніше 13-ту, виплачуватимуть частинами. Її отримають всі пенсіонери.

"Тож тепер, у лютому, одночасно з 13-ю пенсією буде виплачено перший квартал 14-ї пенсії", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, за словами Гуйяша, уряд вирішив продовжити заморожування процентних ставок на пів року, що також містить продовження субсидій на відсотки за студентськими позиками.