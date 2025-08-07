НБУ: Формат чинної програми з МВФ вже не відповідає реаліям війни

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що чинна програма МВФ була успішна, але не враховує нові виклики

Фото: depositphotos.com

Україна та Міжнародний валютний фонд вже працюють над формуванням нової програми співпраці. За словами голови Національного банку Андрія Пишного, переговорний процес триває, і Нацбанк бере в ньому активну участь. Як розповів Пишний в інтервʼю РБК-Україна, наразі відбувається формування позиційної рамки та напрямів нової програми, яка потенційно має замінити чинну.

Хоча поточна програма з МВФ діє до 2027 року і значною мірою фокусується на повоєнній відбудові, умови, за яких вона розроблялася, суттєво змінилися. Голова НБУ наголосив, що війна не припиняється, і обстріли по цивільній інфраструктурі лише посилюються.

"На жаль, дії росіян не свідчать про бажання завершити війну. Україна, її цивільна інфраструктура та населення все частіше та інтенсивніше піддаються обстрілам. Як наслідок, формат діючої програми вже не до кінця відповідає потребам сьогодення", – наголосив він.

Водночас Пишний визнає, що чинна програма була успішною як для України, так і для самого Фонду. Програма пройшла вісім результативних переглядів попри повномасштабну війну, що, за словами голови НБУ, є свідченням якісної роботи з українського боку.

"Інтенсивність нашої взаємодії з МВФ напевно рекордна – кожних три місяці новий перегляд програми. Я жартую, що свою родину бачу рідше, ніж колег з МВФ і голову місії Гевіна Грея. Але тісна постійна комунікація дає нам можливість говорити з ними досить щиро. Вони до молекул розуміють усі процеси, які відбуваються у нас", – додав він.

Він також додав, що наразі немає підстав для перегляду базових припущень у сценаріях щодо співпраці з МВФ. Але Україна має забезпечити виконання всіх зобов’язань у межах домовленостей з ЄС та МВФ.

"Коли ми стійкі в реалізації зобов'язань щодо структурних реформ, це дає нам підстави говорити партнерам на рівних, щоб вони виконували свої запевнення щодо покриття нашої потреби", – сказав Пишний.

У межах чинної програми з МВФ уже прораховано два сценарії фінансування. Базовий сценарій передбачає збереження нинішньої інтенсивності війни – у такому разі Україна потребує $153 млрд протягом чотирьох років. За негативного розвитку подій потреба може зрости до $165 млрд.