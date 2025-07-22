Свириденко: Україна, ймовірно, звернеться за новою програмою до МВФ

Під час перегляду програми у серпні сторони обговорять економічні та воєнні прогнози, щоб визначити доцільність нової угоди

Юлія Свириденко. Фото: EPA

Нова прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що уряд, ймовірно, ініціює нову програму фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ), оскільки країна намагається забезпечити стійкість бюджету в умовах війни з Росією, яка не має видимих термінів завершення. Про це вона розповіла в інтерв'ю для Bloomberg.

За її словами, міжнародні донори наразі профінансували лише половину з приблизно $75 млрд, які Україна потребує протягом наступних двох років для покриття бюджетного дефіциту.

Поточна програма співпраці з МВФ на $16 млрд діє до 2027 року. Однак невизначеність тривалості війни змушує Київ готуватися до переговорів про нову угоду, зазначила Свириденко.

"Якщо базовий сценарій передбачає продовження війни у 2026 році, дуже ймовірно, що ми отримаємо нову програму МВФ", – сказала вона.

Очікується, що під час перегляду програми у серпні сторони обговорять економічні й воєнні прогнози, щоб визначити доцільність нової угоди та її потенційні параметри.

За даними джерел, обізнаних із планами МВФ і Національного банку України, переговори про нову програму можуть розпочатися вже цього року.

Україна через потребу у зовнішньому фінансуванні в $40 млрд очікує від МВФ продовження й посилення фінансової підтримки у 2026 році, заявила також голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо від МВФ продовження і, можливо, збільшення підтримки у 2026 році. Тому що як народний депутат можу звернути на цю увагу: у 2025 році МВФ погодив програму співпраці з Аргентиною на $20 млрд, з яких $12 млрд було initial disbursement (первинної виплати)", – звернулася Підласа до глави місії МВФ в Україні Гевіна Грея під час бюджетної дискусії.

Як зазначила Підласа, для залучення понад $6 млрд Україна пройшла вісім переглядів програми EFF. На її думку, це свідчить про суттєвий потенціал для подальшої співпраці з МВФ та іншими партнерами, які підтримують український бюджет. Колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що обсяг необхідної підтримки залишається на рівні понад $40 млрд.