Свириденко: Украина, вероятно, обратится за новой программой к МВФ

Во время пересмотра программы в августе стороны обсудят экономические и военные прогнозы, чтобы определить целесообразность нового соглашения

Юлия Свириденко. Фото: EPA

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство, вероятно, инициирует новую программу финансирования с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку страна пытается обеспечить устойчивость бюджета в условиях войны с Россией, которая не имеет видимых сроков завершения. Об этом она рассказала в интервью для Bloomberg.

По ее словам, международные доноры пока профинансировали лишь половину из примерно $75 млрд, в которых Украина нуждается в течение следующих двух лет для покрытия бюджетного дефицита.

Текущая программа сотрудничества с МВФ на $16 млрд действует до 2027 года. Однако неопределенность продолжительности войны заставляет Киев готовиться к переговорам о новом соглашении, отметила Свириденко.

"Если базовый сценарий предусматривает продолжение войны в 2026 году, очень вероятно, что мы получим новую программу МВФ", – сказала она.

Ожидается, что во время пересмотра программы в августе стороны обсудят экономические и военные прогнозы, чтобы определить целесообразность нового соглашения и его потенциальные параметры.

По данным источников, знакомых с планами МВФ и Национального банка Украины, переговоры о новой программе могут начаться уже в этом году.

Украина из-за потребности во внешнем финансировании в $40 млрд ожидает от МВФ продолжения и усиления финансовой поддержки в 2026 году, заявляла также глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем от МВФ продолжения и, возможно, увеличения поддержки в 2026 году. Потому что как народный депутат могу обратить на это внимание: в 2025 году МВФ согласовал программу сотрудничества с Аргентиной на $20 млрд, из которых $12 млрд было initial disbursement (первичной выплаты)", – обратилась Пидласа к главе миссии МВФ в Украине Гэвину Грею во время бюджетной дискуссии.

Как отметила Пидласа, для привлечения более $6 млрд Украина прошла восемь пересмотров программы EFF. По ее мнению, это свидетельствует о существенном потенциале для дальнейшего сотрудничества с МВФ и другими партнерами, поддерживающими украинский бюджет. Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что объем необходимой поддержки остается на уровне более $40 млрд.